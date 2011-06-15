Янукович: на продаж землі іноземцям буде запроваджено мораторій

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що на продаж землі іноземцям буде запроваджено мораторій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на нараді під час робочої поїздки до Вінницької області.

За словами Президента, після проведення земельної реформи з часом при бажанні буде можливість під певні умови продати землю. «Але тільки в межах країни, тому що на продаж землі за межі країни не певний час буде накладено мораторій», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він додав, що земельна реформа, в першу чергу, буде спрямована не на те, щоб землю продавати, а на те, щоб зробити землю товаром. «І цей товар буде підставою і гарантією для надання кредитів. І ми рахуємо цей ресурс, який буде задіяний в країні, він додасть приблизну ціну близько 450 млрд. грн.», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Земельна реформа, за словами Президента, також дозволить зменшити корупцію в цій сфері.