Янукович вважає, що його не можна звинувачувати за «жорсткі рішення»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що влада врахує справедливу критику Міжнародної правозахисної організації Freedom House.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні під час брифінгу у Вінниці, коментуючи оприлюднений учора звіт Freedom House «Б’ючи на сполох: на захист демократії в Україні».

«Я уважно вивчив цей документ і в ньому є позитивні речі в тому, що виконавча влада стала працювати краще, а критика, яка в окремих випадках є справедливою, її потрібно врахувати, і ми її врахуємо. А там, де є розбіжності, час покаже. Але будь-які проблеми за нас на нашій землі ніхто, крім нас, не вирішить, і я в цьому переконаний», - сказав Президент.

За його словами, розпочато процес модернізації країни, тому що проблем за багато років накопичено багато.

«Ми тому і почали модернізувати країну, тому що в нас проблем накопичено за ці роки дуже багато, і деякі перейшли вже в хронічні проблеми. Не можна звинувачувати в тому, що інколи ми приймаємо жорсткі рішення, але зараз така вимога часу, що нам потрібно скоріше навести лад в своїй власній країні, в своїй власній хаті, де ми є господарями, і важливо, щоб підходи були справедливими», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він переконаний, що в основі будь-якого рішення, як центральної влади, так і місцевої, повинні стояти принципи верховенства права, незворотності покарання чи презумпції невинуватості. «Ми повинні підвищити рівень виконавчої дисципліни, позбавитись корупції, адже іноді нам не вистачає законодавчого поля. Нам також потрібно модернізувати кримінальну юстицію. Це також одна з проблем, де діють застарілі методи», - наголосив Президент.

Як повідомляв УНІАН, у звіті Freedom House «Б’ючи на сполох: на захист демократії в Україні» висловлюється, зокрема, стурбованість концентрацією влади в Україні у руках Партії регіонів та тим, як влада використовує суди та СБУ для «вибіркового правосуддя».

Також у Freedom House констатують недотримання в повній мірі міжнародних стандартів при проведенні місцевих виборів у жовтні 2010 року, «слухняний парламент та руйнування базових свобод – слова та зібрань».

У звіті звертається й увага на те, що корупція і надалі спустошує Україну, і є серйозні передумови для погіршення ситуації.

Як зазначають у Freedom House, тенденції, що виникли за нинішнього керівництва України, можуть привести державу у бік дедалі більшої централізації та консолідації влади, тобто, в бік авторитаризму.