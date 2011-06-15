Фірташ виступив перед Меркель

Глава Об`єднаного руху роботодавців України, голова Ради директорів Групи компаній Group DF Дмитро ФІРТАШ упевнений, що розв`язати глобальну проблему безробіття серед молоді можна лише через ефективний діалог бізнесу, урядів і профспілок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Об`єднаного руху роботодавців України, про це Д.ФІРТАШ сказав під час 100-ї конференції Міжнародної організації праці у Женеві.

На глобальній проблемі безробіття серед молоді, гідній оплаті праці працівників, які працюють вдома, дефіциті фахівців з необхідними навичками і кваліфікацією акцентували увагу учасники форуму, серед них – канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, президент Індонезії Сусіло Бамбанг ЮДОЙОНО, глави делегацій роботодавців, урядів і профспілок інших країн.

Зокрема, глава Об`єднаного руху роботодавців України Д.ФІРТАШ наголосив на важливості спільної політики щодо мінімізації безробіття. Він відзначив, що її можна сформувати лише спільно: урядом, роботодавцями і профспілками. «Ми розглядаємо це питання ширше. Нам необхідно не лише створювати робочі місця, а й готувати кадри для цих робочих місць», - сказав Д.ФІРТАШ, виступаючи з трибуни конференції Міжнародної організації праці. За його словами, для того, щоб забезпечити ефективну підготовку кадрів, роботодавці України розробили проект національної рамки кваліфікації, яка дозволить забезпечити потреби економіки фахівцями з необхідними знаннями і навичками. Д.ФІРТАШ відзначив, що українські роботодавці сприяють популяризації науки, підвищенню якості вивчення природничих наук. «Сприяючи формуванню нової генерації фахівців, ми створюємо основу для інноваційного розвитку економіки України», - підкреслив Д.ФІРТАШ.

Згідно з даними МОП, у 2009 році безробітними були 81 млн. з 620 млн. молодих людей віком від 15 до 24 років. В Україні безробіття молоді має величезні масштаби - молодь віком до 28 років становить близько 35% числа фактично безробітних громадян України і близько 20% - серед офіційно зареєстрованих безробітних.

Канцлер Німеччини А.МЕРКЕЛЬ також акцентувала увагу на необхідності ефективної взаємодії бізнесу, уряду і профспілок у питаннях вироблення спільної політики з мінімізації безробіття. За її словами, Німеччина підтримує діалог і партнерство, а також усвідомлює визначальну роль соціального партнерства у питанні забезпечення стабільності в країнах, що розвиваються. А.МЕРКЕЛЬ відзначила, що необхідно «дати перспективу молодим людям, які хочуть працювати».

Виступаючи на конференції МОП, президент Індонезії С.Б.ЮДОЙОНО відзначив, що роботодавцям всього світу необхідно створювати нові робочі місця для молодих людей. За його словами, у цьому питанні, а також у питанні подолання наслідків глобальної економічної кризи дуже важливими с скоординовані дії урядів, бізнесу і профспілок. «Показовим прикладом було те, що уряд, корпоративний сектор і робітники в Індонезії працювали разом над мінімізацією безробіття», - сказав він і відзначив, що, як наслідок, Індонезія однієї з перших вийшла з економічної кризи.

У конференції Міжнародної організації праці, яка проходить в Женеві 1-17 червня, беруть участь більш як 4,4 тисячі делегатів з 183 країн світу. Міжнародна організація праці була створена в 1919 році і є найбільшим майданчиком в світі, на якому обговорюються питання розвитку ринку праці і зайнятості населення.