Регіонал побачив «учня Геббельса» в оточенні Тимошенко

Народний депутат України від Партії регіонів Олег НАДОША вважає, що свідчення екс-глави НАК "Нафтогаз" Олега ДУБИНИ під час очної ставки з колишнім прем`єром Юлією ТИМОШЕНКО підтверджують, що вона «зрадила національні інтереси країни».

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі депутата-«регіонала».

«З подивом прочитав коментар депутата БЮТ Сергія ПАШИНСЬКОГО про те, що протокол очної ставки між ТИМОШЕНКО і Олегом ДУБИНОЮ нібито свідчить на користь колишнього прем`єр-міністра. Сергій ПАШИНСЬКИЙ, м`яко кажучи, видає бажане за дійсне. Тільки достойний учень доктора Геббельса візьметься стверджувати, що ТИМОШЕНКО мала право підробити директиви уряду на законних підставах. Вона підмінила собою весь уряд», - заявив О.НАДОША.

За його словами, по суті, виходить, що Ю.ТИМОШЕНКО підтвердила, що у неї не було затверджених урядом директив. «Але вона змусила Олега ДУБИНУ підписати не вигідні для України газові контракти. При цьому ДУБИНА - не особливо чинив опору. Їм обом не було коли вникати у формулу ціни газу, закладену в контракті», - заявив «регіонал».

Тепер, наголосив О.НАДОША, «ціна газу, розрахована за формулою ТИМОШЕНКО, поставила економіку України на коліна».

«Насправді, - заявив О.НАДОША, - свідчення очної ставки підтверджують, що ТИМОШЕНКО зрадила національні інтереси країни. Покази ДУБИНИ свідчать про цілковите ігнорування Юлією ТИМОШЕНКО вимог закону, тоді, коли вона очолювала уряд».

«При цьому у ТИМОШЕНКО був особистий мотив змушувати Олега ДУБИНУ укладати кабальні для України угоди. На момент підписання контрактів, корпорація ЄЕСУ, яку раніше очолювала ТИМОШЕНКО, була винна Росії 405 млн. дол. Це підтверджує лист Міністерства оборони Росії, який має у своєму розпорядженні ТСК», - додав депутат від Партії регіонів.

Як повідомлялося, вчора «Українська правда» оприлюднила протокол очної ставки О.ДУБИНИ і Ю.ТИМОШЕНКО, в якому О.ДУБИНА пом`якшив свої свідчення, які дав на першому допиті в Генпрокуратурі.

Він допустив, що підписав би газові контракти, навіть якби знав, що вони підготовлені особисто екс-прем`єром Ю.ТИМОШЕНКО, а не Кабінетом Міністрів.

Після цього депутат від БЮТ Сергій ПАШИНСЬКИЙ висловив думку, що протокол очної ставки свідчить на користь Ю.ТИМОШЕНКО.

"Всі звинувачення повинні розсипатися. Олег ДУБИНА підтверджує нашу лінію захисту", - заявив С.ПАШИНСЬКИЙ.

За словами депутата, в протоколі доведено, що Ю.ТИМОШЕНКО не підроблювала урядові директиви, а видала свої, "оскільки мала на це право".