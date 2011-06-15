У пулі Путіна в якості фотографа з'явилася колишня модель (фото)

Прем`єр РФ Володимир Путін збільшив число особистих фотографів. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков пояснив це великим завантаженням двох штатних фотографів. Як повідомляє "Эхо Москвы", нова співробітниця - колишня модель Яна Лапікова. В Інтернеті багато її достатньо відвертих фото, і це викликало бурхливе обговорення в соціальних мережах.

Пресс-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що вони не підбирають фотографів за гендерною ознакою, і модельне минуле дівчини їх абсолютно не стосується, оскільки це не злочин.

Фото з сайту news.averus.org