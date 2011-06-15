У пулі Путіна в якості фотографа з'явилася колишня модель (фото)
17:19, 15 червня 2011Політика
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Два штатні фотографи дуже завантажені
Прем`єр РФ Володимир Путін збільшив число особистих фотографів. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков пояснив це великим завантаженням двох штатних фотографів. Як повідомляє "Эхо Москвы", нова співробітниця - колишня модель Яна Лапікова. В Інтернеті багато її достатньо відвертих фото, і це викликало бурхливе обговорення в соціальних мережах.
Пресс-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що вони не підбирають фотографів за гендерною ознакою, і модельне минуле дівчини їх абсолютно не стосується, оскільки це не злочин.
Фото з сайту news.averus.org
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