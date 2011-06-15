Росія підтвердила, що у Тимошенко були борги на момент газових переговорів

Борг української компанії ЄЕСУ Міністерству оборони Росії станом на момент газових переговорів між Росією й Україною залишився.

Про це говориться у відповіді Посольства Росії на запит глави ТСК ВР з питань розслідування обставин підписання газових угод Інни Богословської.

Так у листі вказується, що заборгованість ЄЕСУ становить 450 млн. доларів США на підставі угод між Центральним управлінням матресурсів і зовнішних економзв`язків Міноборони РФ й ЄЕСУ про порядок поставок продуктів виробничо-технічного призначення для потреб Міноборони від 1997 року.

"У зв`язку з тією обставиною, що поставка була зроблена не в повному обсязі, Міноборони РФ звернулося до Арбітражного суду Москви із заявою про стягнення з ЄЕСУ суми заборгованості, а також відсотків за користування чужими коштами в сумі 405 311 181 доларів США", - говориться в листі.

"Рішеннями арбітражного суду Москви вимоги Міноборони і ЦУМРіЗЕЗ" задоволені в повному обсязі. Рішення суду не виконане", - зазначається в документі.

Раніше Богословська заявляла, що загальний борг ЄЕСУ й інший підконтрольної Тимошенко компанії "Босфор" досягав 400 млн. доларів.

"Чи був цей борг на момент підписання газової угоди (Тимошенко й Путіна) в 2009 році - ми намагаємося одержати відповідь від Міноборони Росії", - сказала Богословська.

Українська правда