Активіста Податкового Майдану тримають за гратами вже 7 місяців

Народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина», голова Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявляє, що 7-місячне утримання під вартою активіста Податкового майдану Сергія КОСТАКОВА є прикладом того, як держава ставиться до своїх громадян, які не бояться відкрито заявляти свою громадянську позицію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, про це вона сказала на брифінгу у Верховній Раді.

Народний депутат розповіла, що С.КОСТАКОВ в кінці листопада минулого року прийшов на Майдан, щоб відповідно до демократичних принципів підтримати своїх товаришів - підприємців в їх протесті проти фіскальної політики держави. 1 грудня С.КОСТАКОВА було затримано за звинуваченням у хуліганстві за нібито пошкодження чужого автомобіля під час подій на Майдані, і він досі перебуває за гратами.

«6 травня я подала до Печерського суду клопотання про зміну запобіжного заходу на підписку про невиїзд, яку було відхилено. Свідки, які є співробітниками внутрішніх справ, систематично не з`являються на дачу показань, через що двічі відкладалося розгляд справи», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку народного депутата, семимісячне утримання під вартою активіста Податкового майдану - це приклад того, як держава ставиться до своїх громадян, які не бояться відкрито заявляти свою громадянську позицію. «Влада мстить за страх, за той жах, який викликає будь-який прояв громадянської активності. Тому ми зобов`язані захистити право конкретного громадянина України на справедливість», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Напередодні судового засідання, яке відбудеться 20 червня, Н.КОРОЛЕВСЬКА повторно направила до Печерського суду клопотання про зміну запобіжного заходу з арешту на підписку про невиїзд і оголосила про те, що розпочато збір підписів народних депутатів на підтримку цієї ініціативи.

Також вона звернулася до міністра внутрішніх справ з проханням забезпечити явку свідків-міліціонерів для надання свідчень до суду та ознайомлення боку захисту з ключовими матеріалами слідства. Н.КОРОЛЕВСЬКА направила запит генеральному прокурору України з проханням провести всебічну перевірку діяльності правоохоронних органів при розслідуванні справи С.КОСТАКОВА, а також до Уповноваженого з прав людини Ніні КАРПАЧОВОЇ з проханням втрутитися в ситуацію і сприяти відновленню законних прав С.КОСТАКОВА.

Звертаючись до журналістів, Н.КОРОЛЕВСЬКА сказала: «Свобода слова, свобода зібрань, свобода мати свою думку і не боятися вийти на вулицю, щоб його захистити - це той останній рубіж, який відокремлює нас від поліцейської держави. Може, ця справа і не така резонансна, як інші. Але це не означає, що ми можемо залишитися байдужими до долі активного громадянина, який мав сміливість висловити свою незгоду з владою».