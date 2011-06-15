Янукович: ставка Гітлера - це дійсно історичний об’єкт

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що створення на території ставки Гітлера "Вервольф" під Вінницею музейного комплексу має бути узгоджено з громадою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав під час брифінгу у Вінниці.

«Потрібно добре попрацювати з жителями Вінницької області, тому що ставка «Вервольф» - це дійсно історичний об’єкт, і потрібно почути і відчути саме думку людей. Будь-яка дія – вона повинна об’єднувати людей, вона не повинна роз’єднувати чи вносити якійсь дискомфорт в життя людей», - вважає Президент.

Він переконаний, що українці повинні знати свою історію, і рішення щодо створення музейного комплексу, громадяни приймуть правильно та справедливо. «Ми повинні знати свою історію і яку роль в історії відігравав, наприклад, цей об’єкт, який знаходився на Вінниччині. Я вважаю, що це цілком природна дискусія, яка йде у суспільстві і на яку ми отримаємо відповідь від громадян. Переконаний, що рішення буде правильним та справедливим», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, у Вінницькій області планується створення історико-меморіального комплексу на ставці «Вервольф» для увічеення пам’яті загиблих військовополонених. Після оголошення планів, прихильники Комуністичної партії пікетували адміністративну будівлю Вінницької обласної державної адміністрації, виступаючи проти створення на території ставки Гітлера "Вервольф" під Вінницею музейного комплексу.

Довідка УНІАН. Ставка Гітлера "Вервольф" розміщувалася в 8 км на північ від Вінниці біля села Коло-Михайлівка. Вона призначалася для керування військовими діями на Східному фронті, а деякі дослідники допускають, що і для наступних бойових дій у напрямку Ірану та Індії. Будівництво велося з осені 1941 р., діяти почала з квітня 1942, в березні в 1944 р., напередодні німецького відступу, ставку підірвали.

«Вервольф» фактично був зменшеною копією головної ставки Гітлера «Вольфшанце» у Східній Прусії. Мала електростанцію, аеродром, водопостачання. Наземна частина - 81 дерев`яний будинок, підземна - три залізобетонні бункери, зокрема головний бункер Гітлера з товщиною стін 2,5 м, перекриття - 4,5 м.