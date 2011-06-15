"Наша Україна" готує "червону картку" пенсійній реформі

Партійна група «Наша Україна» на засіданні Верховної Ради у четвер, 16 червня, не голосуватиме за урядовий законопроект про пенсійну реформу.

Про це заявив народний депутат, заступник голови політради партії «Наша Україна» Віктор МАТЧУК, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

На думку В.МАТЧУКА, законопроект, який пропонує уряд, у разі його затвердження Верховною Радою не сприятиме реформуванню пенсійної системи країни. Адже, на його переконання, збільшення пенсійного віку не є ознакою реформ.

«Якщо завтра це питання стоятиме на порядку денному, усі депутати з нашої партійної групи натиснуть на червону кнопку, тобто голосуватимуть проти пенсійної реформи. Ми хочемо показати «червону картку» цьому законопроекту», - наголосив депутат.

За словами «нашоукраїнця», Верховна Рада не має права голосувати за даний закон в той час, коли пенсійна реформа не пройшла громадського обговорення і абсолютно не сприймається українським суспільством.

На переконання депутата, для збільшення надходжень до Пенсійного фонду уряд може використати інші механізми, зокрема провести легалізацію зарплат, збільшити кількість робочих місць, повернути гроші з офшорів і використати їх на посилення економіки.