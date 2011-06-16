Держкомтелерадіо очолить Курдінович

Верховна Рада ухвалила постанову «Про надання згоди на призначення Президентом України Олександра КУРДІНОВИЧА на посаду голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 277 із 402 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив на засіданні парламенту голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформації Андрій ШЕВЧЕНКО, члени комітету підтримали подання Президента щодо О.КУРДІНОВИЧА.

«Ми схильні у цьому бачити не політичне призначення, а професійне», - сказав А.ШЕВЧЕНКО.

За його словами, О.КУРДІНОВИЧ на посаді першого заступника голови комітету працював над створенням Суспільного мовлення. «Сподіваємось, що це стане пріоритетом у його роботі», - додав А.ШЕВЧЕНКО.

Водночас він зауважив, що були й сумніви стосовно такого призначення, оскільки за нинішнього керівництва Держкомітету були згорнуті програми щодо української книги.

А.ШЕВЧЕНКО також повідомив, що від О.КУРДІНОВИЧА не було почуто «чіткої відповіді», як далі комітет працюватиме у даному напрямку.

За словами А.ШЕВЧЕНКА, «ми почули запевнення, що Держкомітет працюватиме в цьому напрямку».