У БЮТ вирахували, якого суддю «любить» автоматизована система

Захисник екс-прем`єр-міністра, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО не виключає повторної спроби арешту Юлії ТИМОШЕНКО.

Таке припущення С.ВЛАСЕНКО зробив в інтерв`ю газеті "День" (№ 103 від 16 червня).

"Я не виключаю можливості повторення цієї ситуації", - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Захисник вкотре наголосив, що слідчий встановив нереальний строк для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

"Це ж не просто прочитати, як роман. Це потрібно детально проаналізувати. Кожне слово грає роль. У нас Генпрокуратура працює, як піар-агентство. Вони кидають піар-меседжі, які взагалі не відповідають матеріалам справи. Вони, наприклад, незаконно провели три експертизи, які нам потрібно проаналізувати, зрозуміти. Адже я не фахівець у економічних питаннях. Отже, мені потрібно провести консультації з фахівцями. Підготувати клопотання, якщо я вважаю, що експертиза неправильна", - пояснив С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО знайомиться з матеріалами справи кожного дня. "Ми з нею щодня лише по декілька годин обмінюємось інформацією. Плюс я окремо дивився і вона окремо дивилася. Ще я готую документи. Так, ми зняли 10 томів із 14 на фото. Зробили це за три дні, що теж дуже швидко. Це 2500 сторінок у трьох екземплярах. Їй, мені і контрольний. Це величезний шмат роботи", - додав С.ВЛАСЕНКО.

На його думку, обмеження строку ознайомлення з матеріалами пояснюється бажанням Генеральної прокуратури швидко передати справу до суду.

"Вони хочуть відразу після закінчення ознайомлення зробити за один день обвинувальний висновок на 300 сторінок. І відразу направити матеріали до суду. Знову справа традиційно потрапить до судді ВОВКА, якого дуже "любить" автоматизована система", - зазначив С.ВЛАСЕНКО.