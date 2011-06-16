Власенко каже, що Тимошенко встигла прочитати лише 4 із 14 томів справи

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не встигла ознайомитися з усіма матеріалами кримінальної справи про газові угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив її захисник, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

С.ВЛАСЕНКО нагадав, що сьогодні спливає термін ознайомлення з усіма матеріалами цієї справи. «Неможливо було нормально ознайомитися з матеріалами», - сказав він.

За словами С.ВЛАСЕНКА, Ю.ТИМОШЕНКО встигла ознайомитися лише з 4 із 14 томів справи, а він як її захисник - з 6.

Як сказав С.ВЛАСЕНКО, захисники Ю.ТИМОШЕНКО попереджали Генеральну прокуратуру про неможливість вивчити весь обсяг матеріалів. «Але ніхто на це не зважав і було зроблено, по суті, все, аби позбавити ТИМОШЕНКО нормального захисту в суді», - сказав він.