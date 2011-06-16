Тимошенко думає, що пенсійна реформа ощасливить тільки двох пенсіонерів

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вважає неприпустимим здійснення пенсійної реформи у такому вигляді, як її пропонує влада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час брифінгу.

«Помилково називати цю пенсійну реформу пенсійною реформою. Це хаотичні дії, які з реформою нічого спільного не мають», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що така реформа безпосередньо проводиться за політичним рішенням Президента України, оскільки без цього неможливим було б навіть внесення відповідного законопроекту до Верховної Ради.

Ю.ТИМОШЕНКО розкритикувала положення провладного законопроекту, зокрема, щодо збільшення пенсійного віку для жінок, збільшення пенсійного віку для чоловіків-держслужбовців, зменшення розміру пенсій для працюючих пенсіонерів.

При цьому, за її словами, запевнення влади щодо скасування так званих VIP-пенсій є міфом.

Ю.ТИМОШЕНКО також критично поставилася до пропозиції влади створити приватні пенсійні фонди, оскільки, на її переконання, це перетвориться в існування чергових трастів.

«Після здійснення пенсійної реформи ЯНУКОВИЧА наші пенсіонери перейдуть на дворазове харчування – по понеділках та п’ятницях, а весь інший час вони будуть згадувати ЯНУКОВИЧА, дивлячись на його передвиборчу програму… Після реформи ЯНУКОВИЧА наші пенсіонери зможуть собі дозволити тільки хліб і воду. І тільки два пенсіонери будуть щасливими – ЯНУКОВИЧ і АЗАРОВ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що її фракція не голосуватиме за цей документ і наполягатиме на розгляді альтернативного законопроекту про пенсійну реформу.