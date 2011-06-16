У ВР пропонують не зараховувати депутатство як стаж роботи

Доки влада житиме за подвійними стандартами і шляхом кулуарних компромісів залишати соціальні гарантії для народних депутатів, вона не зможе провести справедливу пенсійну реформу. Про це заявила народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА в ефірі «5-го каналу».

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що пенсійну реформу слід було б почати з того, щоб не зараховувати народним депутатам час роботи в парламенті до трудового стажу, що дає право на спеціальну пенсію.

«Тільки після цього ми можемо починати розглядати зміни соціальних гарантій для людей. Влада сама працювати не хоче, а хоче, аби за неї працювали люди. Людям різко обмежують соціальні гарантії, а при цьому відбуваються кулуарні переговори про те, аби залишити соціальні гарантії для народних депутатів. Доки влада житиме за подвійними стандартами, вона не зможе провести справедливу пенсійну реформу», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова парламентського комітету називає пенсійну реформу в нинішньому вигляді антисоціальним законом. «Запропонований віце-прем`єром Сергієм ТІГІПКОМ законопроект - це не пенсійна реформа, а маніпуляції з громадською думкою і обман людей, які хочуть одержувати за свою працю справедливу пенсію. Влада позбавляє людей надії на те, що вони одержать гідну пенсію і матимуть соціальні гарантії в старості», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона відзначила, що влада зробила наголос на тому, що збирається обмежити максимальні пенсії. «Але людей найбільше хвилює, коли буде піднято мінімальні пенсії, які у нас одержує понад 8 млн. людей. На це питання пенсійна реформа, запропонована урядом, відповіді не дає», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку народного депутата, пенсійну реформу проводити треба, але вона не повинна бути страхопудом для людей. «Пенсійна реформа – це те, що повинно об`єднати всіх політиків у країні. Починати її потрібно з надання людям гарантій соціальної справедливості з боку держави. Необхідно підрахувати, яким у нашій країні має бути прожитковий мінімум, якою має бути мінімальна пенсія. І якщо держава неспроможна забезпечити виплату пенсій у достатньому обсягу, необхідно прийняти ті інструменти, які дозволять легалізувати економіку і наповнити бюджет», - наголосила депутат.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, «опозиція подала свої пропозиції щодо легалізації тіньового сектору економіки і збільшення наповнення до бюджету, але більшість у парламенті не хоче їх розглядати».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України повинна сьогодні розглянути в першому читанні урядовий проект закону про пенсійну реформу.