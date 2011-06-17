Нардеп Задирко лякає Литвина судом

Народний депутат Геннадій ЗАДИРКО (група «Реформи заради майбутнього») заявляє, що позиватиметься до голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА у суді, якщо той не вибачиться у сесійній залі за озвучену ним неправдиву інформацію, що нібито Г.ЗАДИРКО штовхав і лаяв охоронця у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав в інтерв’ю журналістам.

Г.ЗАДИРКО не виключив, що В.ЛИТВИНУ надали недостовірну інформацію. «У мене таке враження, що його просто підставили, його просто дезінформували», - додав він.

Г.ЗАДИРКО підтвердив, що відмовився показувати посвідчення народного депутата охоронцю, який стояв біля дверей, що ведуть у сесійну залу. «Я дійсно підтверджую, що посвідчення не показував, оскільки я не бачу сенсу показувати посвідчення, якщо у мене є значок народного депутата», - сказав Г.ЗАДИРКО і наголосив: «Людину я не ображав».

Як сказав депутат, «або публічно Володимир Михайлович вибачиться, або я піду до суду».