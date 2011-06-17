Світовий банк вже чекає від Януковича не планів, а дій

Віце-президент Світового банку (СБ) Філіп Ле УОРУ перебуває в Україні з коротким візитом. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБ, переданому агентству УНІАН.

Під час візиту Ф. Ле УОРУ провів зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

«Цей візит відбувається в умовах серйозного занепокоєння несприятливим кліматом бізнесу і стабільно високим рівнем корупції в Україні», - наголошується у повідомленні.

Ф. Ле УОРУ з цього приводу відзначив: “Плани повинні супроводжуватися діями. Президент Віктор ЯНУКОВИЧ ще раз запевнив мене, що він рішуче налаштований подолати корупцію і добитися реалізації його Програми економічних реформ на 2010-2014 рр. Світовий банк готовий надати підтримку цим діям, проте обсяг нашої допомоги значною мірою залежатиме від заходів, які вживатиме влада”.

Як повідомлялося раніше, В.ЯНУКОВИЧ звернувся до СБ з проханням продовжити роботу над двома проектами, спрямованими на підтримку бюджету і пов`язаними з наданням допомоги на реабілітацію фінансового сектора і запровадженням пенсійної реформи, а також над іншими важливими фіскальними і структурними заходами.