Янукович: реформи в Україні - це шокова терапія

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ торік відвідав близько 40 країн світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави розповів, вступаючи сьогодні на Українсько-Словацькому бізнес-форумі у Братиславі.

«Минулого року я відвідав близько 40 країн світу, і майже в кожній країні такого не було, щоб ми не проводили бізнес-форуми», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зауважив, що Україна відчуває настрій, який існує в світі, «і ми під цей настрій зараз проводимо реформи».

Президент підкреслив, що реформи також направлені на створення сприятливих умов для залучення інвестицій. «Створення сприятливих умов - це мій стиль роботи, це є невід’ємним. Тому що я знаю життя не на папері, я пройшов шлях підприємницький, прем’єр-міністра, губернатора», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він розповів на форумі про ряд реформ, які сьогодні проводить країна, зазначивши, що, зокрема, до кінця року планується скасувати майже 90% ліцензій та дозволів, лібералізувати фіскальну політику тощо.

Говорячи про те, чому було прийнято рішення проводити реформи так швидко, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що він добре розумів, приймаючи владу, що країна тяжко хвора, в тому числі від політиканства і політичного авантюризму.

«А тяжко хворих треба лікувати, і коли я маю розмови з людьми, вони питають, чому так різко пішли по шляху реформ, це практично хірургічне втручання. Безумовно, якщо хвороба запущена і вона є хронічною, і є можливість за рахунок хірургічного втручання її вилікувати - ми не можемо втрачати часу. Треба скоріше вилікувати і забути біль», - сказав Президент, додавши, що реформи в Україні - це шокова терапія, але цей шлях потрібно пройти в оптимальні терміни.