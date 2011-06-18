БЮТ: Янукович не впорався з Тимошенко і залучив допомогу з Росії

У БЮТ вважають, що влада залучає Росію для посилення політичних репресій проти колишнього прем’єр-міністра, лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО.

Таку думку висловив депутат з «БЮТ-Батьківщини» Сергій ПАШИНСЬКИЙ, коментуючи УНІАН інформацію про існування листа міністра оборони Росії Анатолія СЕРДЮКОВА на ім’я прем’єра Миколи АЗАРОВА з вимогою погасити борг ЄЕСУ перед Міноборони РФ.

«ЯНУКОВИЧ не може справитися з ТИМОШЕНКО самотужки, тому запросив гуманітарну допомогу», - заявив С.ПАШИНСЬКИЙ.

«Якщо цей лист не є фальшивкою, - сказав С.ПАШИНСЬКИЙ, - то очевидно, по-перше, що його написано на прохання української сторони, а, по-друге, він містить безглузді та необґрунтовані претензії 15-річної давнини до України, оскільки держава не несе відповідальності за борги комерційних структур. А щодо ЄЕСУ, то вона, варто нагадати, за вказівкою КУЧМИ була в 1997 році вщент зруйнована тодішнім керівником податкової АЗАРОВИМ. Може, саме тому до нього і звертаються?».

С.ПАШИНСЬКИЙ переконаний, що раз влада вже реанімує «тричі пережовані» справи 1996 року, то це означає, що вся «репресивна машина ЯНУКОВИЧА виявилася неспроможною знайти будь-які факти, які б дозволили притягти ТИМОШЕНКО до кримінальної відповідальності за дії на посаді глави уряду, і все це свідчить про те, що як прем’єр Юлія Володимирівна мала бездоганні стосунки із законом».

«Нарешті, - резюмував С.ПАШИНСЬКИЙ, - якщо лист СЕРДЮКОВА не фальшивий, то всі, хто брехав про «руку Москви» та списання боргів, повинні вибачитися. На газових переговорах Юлія ТИМОШЕНКО обстоювала національні інтереси України, і ця очевидна істина доведена сьогодні новою провокацією».

Як повідомлялося, у ЗМІ з’явився лист міністра оборони Росії Анатолій СЕРДЮКОВА до прем`єра Миколи АЗАРОВА від 10 червня 2011 року, в якому Міністерство оборони Росії просить погасити борг корпорації "Єдині енергетичні системи України" в сумі 405,5 млн. дол.

"Міністерство оборони Російської Федерації звертається до вас для вирішення питань, пов`язаних з неналежним виконанням корпорацією "Єдині енергетичні системи України" взятих на себе зобов`язань перед Міністерством оборони РФ на виконання генеральної угоди... про порядок поставок продукції виробничо-технічного призначення для потреб Міністерства оборони РФ" , - наголошується в листі, передає «Українська правда».

"В результаті неналежного виконання угод загальна сума непогашеної заборгованості корпорації "ЄЕСУ" перед Міністерством оборони РФ становить 405,5 мільйонів доларів", - заявили в російському відомстві.

"Прошу вас розглянути питання про погашення існуючої заборгованості в сумі 405,5 мільйонів доларів", - уточнює А.СЕРДЮКОВ.

*** Ю.ТИМОШЕНКО у 1995-1997 роках очолювала корпорацію «ЄЕСУ».