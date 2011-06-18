Вивести українців на вулицю може лише "погіршення життя вже сьогодні"?

Масові протести в Україні можуть початися за різкого погіршення життя людей за короткий час.

Таку думку в інтерв’ю газеті "Дзеркало тижня. Україна" 18 червня висловив директор соціологічної служби Центру ім.Разумкова Андрій БИЧЕНКО.

«Однак поступове погіршення ситуації швидше призведе до апатії, ніж до протестів», — сказав він.

За його словами, дуже високим був протестний потенціал наприкінці 2008 - початку 2009 року, коли відбулася криза, але цей потенціал не реалізували. "Досить сильно збільшило протестні настрої прийняття Податкового кодексу. Я не виключаю, що пенсійна реформа чи Трудовий кодекс теж можуть сколихнути суспільство», - вважає А.БИЧЕНКО.

При цьому він зазначив, що зараз в Україні ситуація вкрай невизначена. «Насправді все залежить від багатьох факторів. Зараз ніхто не знає, чи буде друга хвиля кризи. І будь-яке серйозне потрясіння, зокрема й економічне, може вплинути на Україну: наша влада на тлі світової кризи не має серйозних важелів впливу, й сказати, що може статися, дуже складно», — сказав експерт.