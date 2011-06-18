Провідні аудитори США про безпідставність переслідування Тимошенко

Одна з провідних американських юридичних фірм Covington & Burling LLP та одна з найбільших аудиторських компаній в світі BDO в Національному прес-клубі (Вашингтон, США) оприлюднили результати своєї попередньої доповіді стосовно фактів, за якими влада України розпочала кримінальне переслідування екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у спільному прес-релізі компаній

Зокрема, компанії вивчали факти, викладені у кримінальних звинуваченнях щодо нецільового використання коштів, отриманих Україною в рамках Кіотського протоколу, а також щодо перевищення службових повноважень при закупівлі Україною 1000 автомобілів "Опель-Комбо" для сільської медицини та іншого медичного обладнання за контрактом з австрійською компанією Vamed Engineering GmbH & Co KG. Як відомо, ці обвинувачення були висунуті Ю.ТИМОШЕНКО за результатами аудиторського звіту американських юридичних фірм Trout Cacheris LLP та Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP від 14 жовтня 2010 року.

Компанії Covington & Burling LLP та BDO констатують відсутність жодних доказів правопорушень або корупції з боку колишнього голови уряду. Крім того, у доповіді йдеться про неспроможність надати матеріали, які б підтвердили висновки, наведені у звіті Trout Cacheris, що є абсолютно неприйнятним. "Без цих доказів результати розслідування, наведені у звіті Trout Cacheris свідчать на користь того, що звинувачення проти Юлії Тимошенко є політично-вмотивованими", - йдеться у прес-релізі компаній.

Зокрема, кошти, отримані від продажу вуглецевих квот Японії та Іспанії (320 мільйонів євро у 2009 та 150 мільйонів євро у 2010 році) залишились на рахунку Державного казначейства та були доступні для екологічних проектів. У доповіді BDO від 4 червня 2010 року, підготовленій на прохання уряду України, також підтверджується, що уряд Юлії Тимошенко не витрачав кіотські кошти на будь-які цілі. Японські посадовці також задоволені тим, як було використано та переказано кіотські кошти, вони підтвердили, що не мають жодних заперечень проти купівлі вуглецевих квот в України в майбутньому. У звинуваченнях, висунутих Генеральною прокуратурою України, ці факти ігноруються або викривляються, зазначається в прес-релізі.

Стосовно звинувачень щодо автомобілів "Опель-Комбо", то це був прямий комерційний контракт між компанією Vamed та українським державним підприємством "Укрмедпостач", до якого не було залучено жодних інших посередників. Вибір компанії Vamed в якості постачальника є абсолютно обґрунтованим, зважаючи на її розміри та досвід у галузі охорони здоров’я. Дослідження підтверджує, що 1000 автомобілів "Опель-Комбо" було придбано за ціною 12 500 євро за авто, яка є значно нижчою, ніж заявлена спочатку ціна, та нижчою ніж ціна виробника, яка варіюється між 16 000 – 18 000 євро за авто. Уряд та його юристи з Trout Cacheris не знайшли жодних доказів того, що особи, які узгоджували цю угоду, або особисто Ю.ТИМОШЕНКО отримали від неї якісь вигоди.

У доповіді також вказується, що відсутність доказів не дозволяє зрозуміти, підтвердити або обґрунтувати заяви, зроблені у звіті щодо розділів про Кіотські кошти та автомобілі "Опель-Комбо".

"Без доказів на свою підтримку розділи про кіотські гроші та автомобілі "Опель-Комбо" в так званому аудиті не варті паперу, на якому вони надруковані, та не можуть служити основою для кримінальних звинувачень", - наголошується у спільному прес-релізі компаній.

Компанії Covington & Burling LLP та BDO дійшли висновку, що звинувачення проти Юлії Тимошенко є політично-вмотивованими. Крім того, компанії закликали аудиторів Trout Cacheris та уряд України вилучити розділи про кіотські кошти і автомобілі "Опель-Комбо" з доповіді. "Розділи про кіотські кошти і автомобілі "Опель-Комбо" звіту від 14 жовтня 2010 року не варті паперу, на якому вони надруковані. Звинувачення проти колишнього прем’єр-міністра виглядають політичними за своєю природою, тому що не існує фактів, які б їх підтверджували", - підкреслюється у спільному прес-релізі компаній.

"9 червня 2011 року Європейський парламент висловив занепокоєння щодо "зростання вибіркового переслідування лідерів політичної опозиції в Україні…особливо у випадку Тимошенко" та наголосив на "важливості гарантування максимальної прозорості розслідувань, судових переслідувань і судів", а також застеріг "проти будь-якого застосування кримінального права як інструмента досягнення політичних цілей". Вивчені нами факти повністю підтверджують занепокоєння Європейського парламенту", - йдеться у заяві компанії Covington & Burling.