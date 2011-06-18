Комуністи ніяк не наважаться грюкнути дверима

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО заявляє, що на сьогодні Компартії недоцільно виходити з парламентської більшості.

Як передає кореспондент УНІАН, по це П.СИМОНЕНКО сказав, виступаючи на 44-у з’їзді Компартії України, який проходить у Києві.

Він зазначив, що «останнім часом у діях влади все більше проявляються негативні тенденції».

«Правлячий режим знову сів на фінансову голку МВФ, піднімає тарифи на житлово-комунальні послуги. Влада йде на все більші поступки націоналістам в гуманітарній політиці», - підкреслив лідер КПУ і додав, що досі «не відмінено указу щодо присвоєння звання Героя України Шухевичу».

П.СИМОНЕНКО наголосив, що частина «наших товаришів порушує питання про доцільність подальшого перебування у парламентській більшості, а інші товариші вважають, що таку постановку питання робити передчасно».

Він зазначив також , що «це не просте питання».

«Ситуація з часом може скластися так, що подальше перебування фракції у більшості стане неприпустимим. Рішення має бути прийнято колегіально і спільно», - наголосив він.

П.СИМОНЕНКО підкреслив, що «на останніх пленумах партії ця проблема неодноразово обговорювалась і члени ЦК прийняли рішення – поки що наші можливості захищати інтереси трудящих через перебування у більшості ще не вичерпані».

«Але головне – участь у ній не позбавляє комуністів права в кожному випадку відстоювати нашу принципову позицію, яка далеко не завжди співпадає з позицією партнерів», - наголосив лідер КПУ.