Соратник Гурвіца опинився в СІЗО

Екс-начальника Представництва з управління комунальною власністю Одеської міськради Едуарда СМОЛЯРА затримано слідчим прокуратури Одеської області, і зараз екс-чиновник перебуває у СІЗО, повідомив сьогодні УНІАН його адвокат Ігор КАМЕНЄВ.

За словами І.КАМЕНЄВА, «у четвер Е.СМОРЯРА запросили до облпрокуратури як свідка по одній із справ, що розслідуються, однак з прокуратури він вже не вийшов – проти Е.СМОЛЯРА порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України».

І.КАМЕНЄВ додав, що 19 червня закінчується 3-добовий термін утримання його підзахисного під вартою.

Представники команди екс-мера Одеси Едуарда ГУРВІЦА розцінюють те, що відбувається, як черговий акт зведення рахунків представників партії влади з політичними опонентами. Зокрема, екс-віце-мер Микола СЕРДЮК, який обіймав свого часу також посаду голови Одеської облдержадміністрації, вважає Е.СМОЛЯРА «одним з досвідчених чиновників-професіоналів, який багато зробив для міста», а взяття його під варту – не що інше, як помста нинішньої міської влади».

Нагадаємо, Е.СМОЛЯР балотувався кандидатом в депутати Одеської міськради на місцевих виборах-2010 від партії «УДАР», очолюваної Віталієм КЛИЧКОМ, проте членом міськради не став. Він також очолює Одеську федерацію боксу.