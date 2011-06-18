«Україна Майбутнього» пропонує приватизувати майно ДУСі

Партія «Україна Майбутнього» закликала представників всіх політичних партій чітко визначити і оприлюднити свою ідеологію.

Про це на ІІ позачерговому з’їзді партії «Україна Майбутнього» заявив її лідер, народний депутат Святослав ОЛІЙНИК, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Україна Майбутнього» є ліберальною партією. Ми закликаємо всіх політичних суб’єктів, інші партії чітко визначити і оприлюднити свою ідеологію, відкрито та інтелектуально пояснити своє бачення розвитку України» – заявив С.ОЛІЙНИК.

Він також підкреслив, що чіткий ідеологічний формат політики унеможливить обман виборців та невідповідність дій влади своїм передвиборчим обіцянкам.

Також від наголосив, що очолювана ним партія бачить своїм головним першочерговим завданням у політичній сфері встановлення чіткого ідеологічного формату української політики.

«Ми закликаємо всі партії припинити обман виборців, коли ліві за своєю суттю партії ідуть на вибори під правими гаслами, коли авторитарні лідери розповідають про демократію. Саме відсутність ідеологічних позицій партій є причиною невиконання своїх обіцянок. Ми вважаємо закінченою епоху лідерських партій. Цей атавізм принижує людей, змушує вірити у політичних лідерів як у добрих царів, які про все попіклуються. «Україна Майбутнього» категорично не сприймає таку політику» - наголосив він.

Як відомо, у Міжнародному виставковому центрі у Києві пройшов з’їзд політичної партії «Україна Майбутнього», на якому було затверджено програму ліберального розвитку держави.

Зокрема, програмою «Свобода для розвитку» передбачено кардинальне зменшення державного апарату, значне послаблення податкового тиску, скасування податкового обліку, відмова від податку на прибуток, різке підвищення податку на нерухомість та землю, що не використовується за призначенням, монетизація всіх пільг, обмеження обсягу сукупних державних витрат до 33% ВВП (у ці витрати входять також пенсійні і соціальні виплати).

Також програма УМ передбачає перепрофілювання лікарні «Феофанія» у загальнодоступний медичний заклад та приватизацію майна Державного управління справами (ДУС).