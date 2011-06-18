Яценюк готовий сісти за стіл переговорів

Опозиційні сили мають скоординувати дії під час парламентської кампанії 2012 року для проведення чесних і прозорих виборів, недопущення фальсифікації провладною партією результатів волевиявлення громадян та формування у новій Верховній Раді демократичної більшості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Фронту Змін", про це сьогодні на прес-конференції у Львові заявив лідер партії Арсеній ЯЦЕНЮК.

«Партія «Фронт Змін» готова провести консультації з іншими політичними силами, готова допомагати партіям демократичного табору захистити результат на виборах для того, щоб у стінах українського парламенту після виборів 2012 року з'явилась демократична більшість», - сказав він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, "Фронт змін" готовий до проведення широкомасштабних консультацій з різними потужними опозиційними силами на предмет того, яким чином демократичні партії будуть іти на вибори. "Об'єднання в одну партію всіх опозиційних сил не є реальним і, найважливіше, не є доцільним - вони мають різну історію, сповідують різні ідеологічні цінності й, звичайно, матимуть різне майбутнє. Але всі, хто проти чинної влади, її курсу і провладної Партії регіонів, здатні об'єднати свої зусилля на парламентській кампанії 2012 року. Важливо, щоб ми не спалили мости перед цією кампанією, тому що у новому парламенті у нас можуть бути серйозні альянси між демократичними силами», - наголосив А.ЯЦЕНЮК, додавши при цьому, що він особисто у зв’язку з цим готовий сісти за стіл переговорів.

"Ми маємо прописати правила і умови для координації дій тих опозиційних партій, які мають актив, підтримку людей, мажоритарних кандидатів, ідею та ідеологію і можливість перемогти. Ми готові поступитися чимось, ми готові до компромісу для того, щоб у Верховній Раді була сформована демократична, а не пропрезидентська більшість", - запевнив А.ЯЦЕНЮК.