У ЄП побачили бажання олігархів зірвати новий договір України і ЄС

Депутат Європарламенту Міхаель ГАЛЕР (група народних партій, Німеччина) вважає, що причиною відмови в дозволі Юлії ТИМОШЕНКО відвідати Страсбург і Брюссель є бажання окремих олігархів зірвати новий договір між Україною і ЄС.

Про це він заявив власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі.

«Єдиною причиною може бути тільки те, що угода конкретно змусить олігархів діяти по-іншому, чого вони не хочуть. Я думаю, такі наміри повинні бути викриті і обговорені політично», - сказав депутат.

Він також відзначив, що ЄС не дозволить зірвати укладення договору, оскільки більше піклується «про громадян, а не про олігархів чи старі інститути (влади – УНІАН)».

М.ГАЛЕР назвав рішення Генеральної прокуратури насмішкою над верховенством права, і відзначив, що нинішнє рішення відповідає раніше озвученим заявам Генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ про те, що він «бачить свою роль у виконанні бажань Президента».

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Генеральна прокуратура України заборонила екс-прем`єр-міністрові Юлії ТИМОШЕНКО здійснити робочі поїздки до Чернігівської і Миколаївської областей, а також до Страсбурга і Брюсселя.

У Страсбурзі Ю.ТИМОШЕНКО планувала зустріч з Президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлутом ЧАВУШОГЛУ, а в Брюсселі – з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ, а також взяти участь у саміті Європейської народної партії.