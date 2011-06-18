Партія «Україна Майбутнього» робить ставку на молодь

Політична партія «Україна Майбутнього» приділяє особливу увагу реальній роботі з молоддю та пропаганді європейських цінностей шляхом дієвої комунікації між молодими людьми з України та країн Євросоюзу.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі партії УМ, заявив лідер «України Майбутнього», народний депутат Святослав ОЛІЙНИК.

«Ми встановлюємо реальні комунікації між молодими людьми з України та ЄС. Інтелектуальні українські молоді люди показують європейській молоді істинний культурний образ нашої держави. Завдяки роботі з молоддю ми формуємо суспільні відносини принципово нового типу, і саме в цьому молодіжному та прогресивному середовищі ми ведемо активну пропаганду європейських цінностей», - заявив С.ОЛІЙНИК.

Він також наголосив, що саме молоде покоління є тим прошарком суспільства, який визначатиме та формуватиме майбутнє держави.

«Наш девіз - молодь не знає кордонів. І ми демонструємо це своєю діяльністю - ми даємо можливість молоді нашої країни набиратися досвіду в Європі та використовувати його для покращення життя в Україні. У той самий час ми допомагаємо українській культурі й українським знанням поширюватися по світу. Саме молоде покоління визначає можливості та перспективи розвитку. Ми сьогодні формуємо наш завтрашній день», - резюмував лідер «України Майбутнього».

Як зауважили у прес-службі партії, що волонтери «України Майбутнього» віком від 17 до 25 років завтра, 19 червня, вирушають до Словаччини на запрошення колег з політичної партії СМЕР.