Янукович зустрівся з Ху Цзіньтао

У Криму відбулася зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Голови Китайської Народної Республіки Ху ЦЗІНЬТАО, який сьогодні прибув в Україну з державним візитом.

«Ваш візит є знаковою подією для нашої країни та Українського народу», – сказав В.ЯНУКОВИЧ, вітаючи гостя на кримській землі, яка, наголосив Президент, є «перлиною України».

Глава Української держави особливо підкреслив, що нині втілюється у життя рішення про відкриття нової сторінки у відносинах України та Китаю, яке було ухвалено на попередній зустрічі Глав держав минулого року.

Зі свого боку лідер КНР зазначив, що це вже його третя зустріч з Президентом України з 2010 року. На його переконання, постійні контакти між керівництвом двох країн є свідченням взаємної великої уваги до розвитку китайсько-українських відносин.

Ху ЦЗІНЬТАО наголосив, що Китай та Україну поєднують традиційно дружні взаємини, які постійно зміцнюються з часу встановлення між державами дипломатичних відносин.

«Сторони здійснюють досить ефективну співпрацю в політичній, торговельно-економічній, гуманітарній, науково-технічній сферах, а також на міжнародній арені. Все це співробітництво і взаємодія принесуть нам величезні результати», –переконаний Голова КНР.

«Ви та уряд України розглядаєте розвиток відносин з Китаєм як один із пріоритетів зовнішньої політики вашої держави. І в Китаї це високо цінують», – сказав лідер КНР, звертаючись до Президента України.

Ху ЦЗІНЬТАО підкреслив, що зміцнення та розвиток відносин між двома державами у контексті стратегічного партнерства, зміцнення всебічної співпраці та дружніх зв’язків – «це встановлений курс китайського уряду». Китайський лідер наголосив, що КНР готова докладати постійні зусилля у цьому напрямку.

«Я глибоко переконаний, що мій нинішній візит надасть додаткового імпульсу розвитку українсько-китайських відносин», – сказав Голова КНР.