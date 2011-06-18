Тимошенко: печерське судилище наді мною почнеться в четвер

Печерський суд розгляне справу екс-премєра Юлії Тимошенко в четвер, 23 червня.

Про це Тимошенко повідомила в суботу на своїй сторінці в Twitter.

"Щойно отримала телеграму. Янукович вирішив розпочати печерське судилище проти мене негайно - вже в четвер о 9.00, за адресою: Хрещатик, 42-А", - пише Тимошенко.

Як повідомлялося, 17 червня Генпрокуратура передала до Печерського суду кримінальну справу за обвинуваченням Тимошенко у перевищенні службових повноважень при укладенні газових контрактів.

Українська правда