Тимошенко: печерське судилище наді мною почнеться в четвер
21:10, 18 червня 2011Політика
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Повідомлення з Twitter
Печерський суд розгляне справу екс-премєра Юлії Тимошенко в четвер, 23 червня.
Про це Тимошенко повідомила в суботу на своїй сторінці в Twitter.
"Щойно отримала телеграму. Янукович вирішив розпочати печерське судилище проти мене негайно - вже в четвер о 9.00, за адресою: Хрещатик, 42-А", - пише Тимошенко.
Як повідомлялося, 17 червня Генпрокуратура передала до Печерського суду кримінальну справу за обвинуваченням Тимошенко у перевищенні службових повноважень при укладенні газових контрактів.
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