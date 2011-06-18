В Азарова запевняють, що Світовий банк готовий допомагати Україні

Світовий банк готовий надавати допомогу Україні, адже реформи, які проводяться в нашій державі, очевидно необхідні та перспективні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, на цьому наголошувалося під час вчорашньої зустрічі прем‘єр-міністра Миколи АЗАРОВА з віце-президентом Світового банку Філіпом Ле ОУРУ та представником Світового Банку в Україні Мартіном РАЙЗЕРОМ.

Віце-президент Світового банку Філіп Ле ОУРУ, зокрема, зазначив, що наразі в Україні робиться багато для того щоб покращити взаємодію між бізнесом та владою. Він повідомив, що Світовий банк готовий надавати кошти на підтримку перетворень, особливо в ті галузі економіки, котрі енергійно реформуються. Наразі найбільш актуальним, на думку представників Світового банку, є вкладення коштів в енергозбереження та в розвиток високих технологій.

У свою чергу М.АЗАРОВ запевнив, що в Україні "немає сфери, де б не проводилися реформи". При цьому він додав: "Десь вони здійснюються швидше, десь повільніше. Зараз Верховна Рада розглянула питання пенсійної реформи, також реформи торкнулись охорони здоров‘я, житлово-комунального господарства, адміністративної системи». «Реформи реалізуються скрізь, ми взяли хороший темп», - наголосив глава уряду.