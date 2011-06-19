Томенко: Підготовка України до літньої олімпіади - під загрозою

Підготовка України до літньої олімпіади 2012 року під загрозою через недофінансування.

Про це заявив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО з нагоди святкування Олімпійського дня, повідомляє його прес-служба.

"Сьогодні Олімпійський рух в Україні знаходиться у дивній ситуації: щоденно з телебачення ми чуємо про важливість масового олімпійського руху, заслуги наших олімпійців, необхідність проведення зимової Олімпіади в Україні, натомість, чим більше розмов про майбутню зимову Олімпіаду, тим менше фінансування підготовки нашої збірної до літньої Олімпіади 2012 року", - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, "фактично перший рік спостерігається тотальне недофінансування наших збірних команд у міжнародних змаганнях, окрім того, під загрозою фінансування підготовки української олімпійської та параолімпійської команд до літньої Олімпіади".

У контексті сказаного віце-спікер зазначив, що парламенту треба невідкладно розглянути законопроект про внесення змін до бюджету в частині дофінансування в розмірі більше як 70 мільйонів гривень наших збірних, щоб не допустити зрив підготовки до Олімпійських ігор та міжнародних змагань. З цього приводу М.ТОМЕНКО запевнив, що міжфракційне об’єднання «Здорова і спортивна Україна» ініціюватиме розгляд цього питання у Верховній Раді.