СКУ закликає посилити тиск на владу України
Лист до керівників міжнародних організацій
Світовий конґрес українців надіслав лист до керівників міжнародних організацій із закликом значно посилити тиск на владні структури України задля забезпечення поваги до прав людини, демократії та вільних і чесних виборів, дотримання Україною своїх міжнародних зобов’язань і виконання вимог резолюції Європарламенту від 9 червня про ситуацію в Україні "Справи Юлії ТИМОШЕНКО та інших членів колишнього уряду”.
Про це УНІАН повідомили у СКУ.
У листі від 17 червня, повідомляють у СКУ, звертається увага міжнародної спільноти на роль України як представника Європи у виконанні таких зобов’язань, як нинішнє головування у Комітеті міністрів Ради Європи, проведення наступного року Євро-2012 та головування у 2013 році в Організації з безпеки та співробітництва в Європі.
СКУ наголошує на необхідності дотримання Україною своїх міжнародних зобов’язань та виконання вищезгаданої резолюції Європарламенту.
Копії листа було надіслано Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ та Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Ніні КАРПАЧОВІЙ.
Також СКУ закликає Президента України припинити застосування в Україні «кримінального правосуддя як засобу досягнення політичних цілей та забезпечити виконання вимог Європейського Парламенту, про які він заявив».