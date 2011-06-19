Тимошенко: молоді бютівці мають бути в авангарді

Головою Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Батьківщина молода» переобрано народного депутата України Євгена СУСЛОВА, який очолює організацію з 2007 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі організації, 18 червня відбулася IV звітно-виборча конференція ВМГО «Батьківщина молода». На конференцію прибули 100 делегатів з усіх областей України, представники дружніх молодіжних організацій, народні депутати.

З вітальним словом до делегатів конференції звернулася голова партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО. Вона наголосила, що саме «Батьківщина молода» має бути в авангарді змін і в партії, і в державі.

У ході конференції було обрано керівні органи організації – правління та контрольно-ревізійну комісію.

Також рішенням конференції було обрано почесних членів «Батьківщини молодої». Ними стали керівник Представництва фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко ЛАНГЕ, народні депутати Андрій ШЕВЧЕНКО та Еліна ШИШКІНА.