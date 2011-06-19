Надоша: юристи із США поставились до тимошенківців як до папуасів

Народний депутат від Партії регіонів Олег НАДОША називає "пустушкою" звіт компаній Сovington & Burling і BDO щодо звинуваченнь проти Юлії ТИМОШЕНКО.

"Ніхто з найнятих БЮТ американських юристів не спромігся приїхати в Україну, щоб провести розслідування. Більше того - приїжджати не збирається", - цитує депутата прес-служба Партії регіонів.

"Вони не бачили ні оригіналів, ні навіть копій документів, а працювали тільки з відкритими джерелами - тобто читали Інтернет. За що ж тоді ТИМОШЕНКО сплатила їх величезний рахунок? Тільки за ім`я цих юристів", - зауважив О.НАДОША.

"У них в партнерах - генеральний прокурор США, що говорить про дуже високі гонорари на послуги. Але американські юристи вирішили поставитися до тимошенківців як до папуасів - гроші взяли, а розслідування толком не провели", - вважає політик.

На його думку, це підтверджує і те, що американські юристи не будуть представляти інтереси Ю.ТИМОШЕНКО в судах - ні українських, ні американських.

"Тобто не хочуть нести відповідальність за свої висновки. Тому вони відправляють свій звіт не українському урядові, не в конгрес США, не в ПАРЄ, а своїм замовникам", - зазначив парламентарій.

"Ще одне питання особисто до ТИМОШЕНКО: на прес-конференції американські юристи заявили, що їхню роботу оплачували БЮТ і особисто ТИМОШЕНКО. Година роботи американського адвоката коштує не менше тисячі доларів. Працював не один адвокат протягом 6 місяців. Чи дозволяє декларація ТИМОШЕНКО оплатити цю роботу? Недарма суму контракту приховують", - резюмував О.НАДОША.