Незалежна медіа-профспілка звинуватила ВР у боягузтві

Київська незалежна медіа-профспілка розцінює як боягузтво відмову Верховної Ради затвердити звіт Тимчасової слідчої комісії парламенту з питань цензури в ЗМІ, тиску на свободу слова і перешкоджанню законній професійній діяльності журналістів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі медіа-профспілки.

«Київська незалежна медіа-профспілка вважає, що Верховна Рада заплямувала себе черговим ганебним рішення і продемонструвала приклад боягузтва», - підкреслюється в заяві.

На переконання авторів заяви, народні депутати, ухваливши таке рішення щодо звіту ТСК, відмовилися визнавати очевидні факти, що журналістів цензурують, брутально з ними поводяться і навіть викрадають. «Це означає, що Верховна Рада схвалила існуючу ганебну практику ставлення до журналістів як до обслуги можновладних інтересів. Завдяки такому рішенню страусів із депутатськими значками, ганебна практика цензурування і тиску на журналістів триватиме і далі», - заявили в КНМП.

“Парламент пішов шляхом Віктора ЯНУКОВИЧА, - зазначив голова Комітету Київської незалежної медіа-профспілки Юрій ЛУКАНОВ, - Коли йому кажуть про цензуру, то він відповідає: “Дайте факти”. Коли йому ці факти надають, то він вдає, що не бачить і не чує. Він не вживає заходів, бо йому така ситуація вигідна. Він воліє тримати ЗМІ під контролем, аніж спілкуватися з вільними журналістами, які можуть поставити йому багато незручних запитань”.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Верховна Рада України не підтримала звіт Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування випадків цензури у засобах масової інформації, тиску на свободу слова в Україні та перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

За ухвалення звіту, в якому було наведено чимало фактів цензурування, грубого поводження з журналістами з боку міліції, можновладців та їхніх охоронців, проголосували лише 89 народних депутатів із 378 зареєстрованих у сесійній залі.