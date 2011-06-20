Медведєв: конкуренція з Путіним шкодить Росії

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вважає, що його конкуренція з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ на президентських виборах у 2012 році шкідлива для Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав в інтерв`ю газеті «Файненшл Таймс».

«Я думаю, що це (одночасна участь у виборах - УНІАН) важко собі уявити, як мінімум, з однієї причини. Справа в тому, що ми з Володимиром ПУТІНИМ (і з моїм колегою, і старим товаришем) все ж значною мірою представляємо ту саму політичну силу. У цьому сенсі конкуренція між нами, вона може піти на шкоду, власне, тим завданням і тим цілям, які ми реалізовували в останні роки. Тому, мабуть, це був би не кращий сценарій для нашої країни і для конкретної ситуації», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він також відзначив, що після обрання президентом його стосунки не змінилися.

«Наші стосунки ні в чому не змінилися, бо ми дійсно давним-давно один одного знаємо, і починали ми не з відносин: хтось підлеглий, хтось начальник. Ми з ним починали з абсолютно рівних позицій. І він, і я працювали радниками голови Ленради, а тоді ним був майбутній мер Петербурга Анатолій Собчак. А потім я справді працював у нього (В.ПУТІНА) в апараті, в Адміністрації Президента, працював в уряді, а зараз В.ПУТІН працює головою уряду, якого я представив Державній думі. Тому в цьому сенсі нічого не змінилося», - сказав він.

Водночас, російський президент наголосив, що будь-яка посада накладає на будь-яку людину відбиток.

«Можу сказати прямо: президентський пост – пост керівника країни – дуже міняє сприйняття життя, інакше неможливо було б працювати. І, звичайно, це також позначається і на якихось нюансах наших відносин. Це також нормально», - сказав він.

За його словами, робота Президента – це вища форма відповідальності і постійна напруга.

«На будь-якій іншій посаді, хоч би де я працював, у мене були такі миті або навіть інколи дні, коли я міг вимкнути телефон і спокійно відпочивати, займатися спортом, і я розумів, що навіть якщо мене не знайдуть – нічого не станеться. А у Президента інша ситуація, його завжди повинні знайти», - сказав він.

Він також наголосив, що не вважає, що в тандемі збільшуються розбіжності.

«Я вже говорив на цю тему: і я, і Володимир Володимирович – ми все-таки різні люди. У нас однакова освітня школа – ми закінчили юридичний факультет Петербурзького університету. У цьому сенсі у нас в цілому близький світогляд. Далі у нас був різний життєвий шлях. Звичайно, у кожної людини є свій набір звичок, уявлень. Мабуть, ми в чомусь по-різному оцінюємо сьогодні і, припустимо, методи досягнення тієї чи іншої мети, але я вважаю, що це добре, що це перевага. Якщо взагалі на всі питання дивитися однаково, ніякого руху не буде. Все-таки будь-який рух – це наслідок вирішення тих чи інших суперечностей. Але вважати, що між нами поглиблюється якийсь розрив, мені видається, це абсолютно неправильно», - наголосив він.

При цьому він відзначив, що якщо працюватиме президентом вдруге, то постарається зробити все, щоб реалізувати ті цілі, які були заявлені: модернізувати російську економіку і суспільство, включаючи його політичну систему.

«Я не впевнений, що у мене все вийде. Але мені цього б дуже хотілося, я працюватиму для цього», - сказав він.

Д.МЕДВЕДЄВ вважає, що будь-який керівник, який займає таку позицію, як Президент зобов`язаний хотіти балотуватися на другий термін.

«Інше питання, чи буде він для себе це рішення приймати чи ні, ось це рішення дещо не збігається з його бажанням», - сказав він.