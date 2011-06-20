Луценко хоче, щоб його захищав Москаль

Колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО знову просить суд допустити народного депутата Геннадія МОСКАЛЯ до участі в його справі як захисника і дати час адвокатам закінчити ознайомлення з матеріалами справи.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідними клопотаннями Ю.ЛУЦЕНКО звернувся сьогодні до суду під час чергового засідання з розгляду його справи.

Зокрема, говорячи про продовження для його адвокатів терміну для ознайомлення з матеріалами справи, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Є необхідність продовження ознайомлення із справою. Я наполягаю на тому, щоб продовжили строк ознайомлення».

При цьому екс-міністр зауважив, що справа містить 52 томи, а це приблизно 10 тис. сторінок, з якими в короткий термін його нові адвокати ознайомитися фізично не в змозі.

Наразі суд пішов до нарадчої кімнати для розгляду клопотань екс-міністра.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня Ю.ЛУЦЕНКО вже просив суд допустити Г.МОСКАЛЯ до участі в його справі як адвоката. Тоді суд це клопотання не задовольнив.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують в Лук’янівському СІЗО.

23 травня Печерський райсуд Києва почав розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.