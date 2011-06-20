Держава Вануату скасувала визнання Абхазії

Новий глава уряду Вануату - острівної держави в Тихому океані - підтвердив, що скасовує рішення колишнього керівництва країни про визнання незалежності Абхазії. Про це повідомляє Лента.руз посиланням на Daily Post.

Раніше про те, що влада Вануату відмовила Абхазії у визнанні, повідомив грузинський МЗС.

Едвард НАТАПЕІ, який очолив уряд Вануату у середині червня, заявив, що в оцінці статусу Абхазії він солідарний з основною частиною міжнародного співтовариства (яке не визнає незалежність Абхазії від Грузії). За його словами, представнику Вануату в ООН Дональду КАЛПОКАСУ доручено опікуватися встановленням офіційних відносин з Грузією (дотепер такі відносини встановлені не були).

Е.НАТАПЕІ є тимчасовим прем`єр-міністром. Він очолив уряд після того, як повноваження Сато КІЛМАНА, який обіймав пост прем`єра, були припинені за рішенням суду. Суд визнав за недійсне торішнє голосування в парламенті, за підсумками якого С.КІЛМАНА було призначено прем`єром (відповідно, за рішенням суду пост прем`єра знову перейшов до Е.НАТАПЕІ, який очолював уряд до листопада 2010 року). Найближчим часом відбудеться голосування в парламенті, за яким кандидатура прем`єра має бути офіційно затверджена. Е.НАТАПЕІ може зберегти за собою пост прем`єра, якщо одержить необхідну підтримку з боку парламентаріїв.

Про те, що Вануату визнало незалежність Абхазії, абхазька сторона заявила наприкінці травня. Пізніше офіційний представник Вануату в ООН спростував цю інформацію (він повідомив, що зв`язався зі своїм урядом і що воно заяви абхазької сторони не підтвердило).

Пізніше, проте, виявилося, що визнання все ж мало місце: "КоммерсантЪ" опублікував копію документа, відповідно до якого між Вануату і Абхазією були встановлені дипломатичні відносини. Угода була підписана главами урядів С.КІЛМАНОМ і Сергієм ШАМБОЮ.

Абхазія, яка проголосила незалежність від Грузії на початку 1990-х років, після російсько-грузинської війни в 2008 році була офіційно визнана Росією. Істотної підтримки на міжнародному рівні це рішення не зустріло. Приклад РФ наслідували Нікарагуа, Венесуела і невелика острівна держава Науру. У Грузії, яка вважає Абхазію своєю територією, окупованою російськими військами, вважають, що відповідні рішення були пролобійовані російською стороною.