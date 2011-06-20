Іващенко в СІЗО не впізнав Луценка

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО не розуміє, чому колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА тримають під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам сьогодні під час перерви в судовому засіданні.

«Коли мене три дні тому переводили з одного приміщення до іншого, я зустрівся з ІВАЩЕНКОМ. Людина у надзвичайно поганому стані. Зараз він виглядає так, як я після виходу з голодування. Він мене навіть не впізнав», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, життя В.ІВАЩЕНКА під загрозою. «Це людина, життя якої під загрозою, у якої віднімаються ноги. Я розумію, чому мене тримають, але навіщо знущатися над ІВАЩЕНКОМ? Це - дике варварство. Його доводять до критичної межі», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня В.ІВАЩЕНКО, який обвинувачується у скоєнні службового злочину, оголосив безстрокове голодування на знак протесту проти упередженості колегії суддів Печерського районного суду Києва, яку очолює суддя Сергій ВОВК.

Цю заяву В.ІВАЩЕНКО зробив того дня у залі судового засідання після того, як суддя вкотре відмовив у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу через різке погіршення стану здоров’я і необхідність провести відповідне лікування.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу проти В.ІВАЩЕНКА. Для нього був обраний запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКА і арбітражного керівника державного підприємства Міноборони «Судномеханічний завод Феодосії» Р. обвинувачують у службових зловживаннях і сприянні у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.