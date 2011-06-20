Прес-конференція «Україна готова до випуску електронних паспортів і ID-карт»

У вівторок, 21 червня, об 11:00 відбудеться прес-конференція на тему: «Україна готова до масового випуску електронних паспортів і ID-карт».

Під час прес-конференції будуть продемонстровані унікальні українські біометричні технології, технології з персоналізації електронних документів: прототипів закордонних паспортів і ідентифікаційних карт.

Учасники прес-конференції:

Георгій БЕЙЛІН, член Ради директорів консорціуму «ЄДАПС»;

Андрій ПЕРВУШИН, генеральний директор ВАТ «КП ВТІ»;

учені Національної академії наук України, представники держвідомств, що відповідають за захист інформації.

Прес-конференція відбудеться за адресою:

Інформагентство «Наш Продукт», м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, бізнес-центр «Вектор», корпус А, поверх 1.

Схема проїзду тут.

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