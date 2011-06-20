Наша Україна закликає не піддаватися на провокації

Напередодні 22 червня «Наша Україна» закликає всю громадськість України до мудрості і зваженості проти будь-яких інспірованих ззовні провокацій.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Нашої України".

"70 років тому дві тоталітарні імперії, які до цього були союзниками, розпочали війну за панування над світом. Для нашого народу війна з державами фашистського блоку розпочалась 14 березня 1939 року, коли армія Карпатської України вступила в нерівний бій з військами союзника гітлерівської Німеччини адмірала Хорті. Український народ уже воював проти фашистів у той час, коли Радянський Союз та нацистська Німеччина ще були союзниками. Наш народ опинився на лінії вогню між двома агресорами, став заручником цієї війни і заплатив за свою свободу жахливу ціну в 10 млн. людських життів. Пам’ять про ці жертви є для нас святою", - зазначають в "Нашій Україні".

При цьому, в партії підкреслюють: "Нас має об’єднати усвідомлення визначальної ролі Українського народу у здобутті перемоги у Другій світовій війні. Нас має об’єднати розуміння того, що лише власна держава здатна захистити і вберегти наш народ від зовнішніх агресорів і провокаторів, чиї імперські амбіції несуть загибель мільйонів. Нас має об’єднати спільна оцінка міжнародної спільноти, яка у рішенні Парламентської асамблеї ОБСЄ від 1 липня 2009 року прирівняла сталінізм до нацизму та закликала до одностайного засудження і заперечення політики тоталітаризму, людиноненависництва і національного підкорення".

Тож, у своєму заклику "Наша Україна" наголошує: "Разом ми маємо відкинути інспіровані спроби протиставити українських людей і відхилити спроби нав’язати нашому народу брехливі сталінські тлумачення історії Другої світової війни. Як єдиний народ, ми маємо бути разом. І в цьому головна запорука, що окупація і тоталітарне минуле ніколи не повторяться".