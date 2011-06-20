Москалю не дозволили захищати Луценка

Печерський районний суд Києва відмовив екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ в залученні народного депутата Геннадія МОСКАЛЯ до його справи як захисника.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив сьогодні головуючий суддя Сергій ВОВК.

У відповідь на це рішення Г.МОСКАЛЬ сказав: «Оце треба було дві години писати? Я не є свідком, подивіться уважно у список свідків».

У свою чергу Ю.ЛУЦЕНКО, звертаючись до суду, заявив, що таке рішення в черговий раз свідчить про те, що суд є упередженим, і що все заздалегідь вирішено.

Також суд відмовив Ю.ЛУЦЕНКУ у задоволенні іншого клопотання, в якому він просив продовжити терміни ознайомлення з матеріалами справи своїм адвокатам, які нещодавно увійшли в справу.

В той же час суд проігнорував клопотання Ю.ЛУЦЕНКА про зміну йому міри запобіжного заходу.

Наразі суд прийняв рішення продовжити засідання за відсутності в залі суду деяких свідків, і почав зачитувати Ю.ЛУЦЕНКУ його права.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня Ю.ЛУЦЕНКО вже просив суд допустити Г.МОСКАЛЯ до участі в його справі як адвоката. Тоді суд це клопотання також не задовольнив.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують в Лук’янівському СІЗО.

23 травня Печерський райсуд Києва почав розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.