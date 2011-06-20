Турчинов каже, що його «аврально» викликали на допит
12:56, 20 червня 2011Політика
4219 0
Скоріше за все, знову по "газовій справі”
Першого заступника лідера партії “Батьківщина” Олександра ТУРЧИНОВА сьогодні викликають до Генпрокуратури.
Про це О.ТУРЧИНОВ написав на своїй сторінці у Facebook.
“Отримав виклик до ГПУ сьогодні. Скоріше за все, викликають знову по«газовій справі»”, - написав О.ТУРЧИНОВ.
Він зауважив, що “мабуть, отримавши команду керівництва країни терміново передати справу до суду, в ГПУ негайно виконали наказ, але потім зрозуміли, що чогось не вистачає”. “Ну просто фізично не встигли вони дофабрикувати справу. Тому і продовжують в авральному порядку проводити допити опозиції. Сьогодні на 12.00 викликали НЕМИРЮ, на 15.00 - мене”, - додав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter