Турчинов каже, що його «аврально» викликали на допит

Першого заступника лідера партії “Батьківщина” Олександра ТУРЧИНОВА сьогодні викликають до Генпрокуратури.

Про це О.ТУРЧИНОВ написав на своїй сторінці у Facebook.

“Отримав виклик до ГПУ сьогодні. Скоріше за все, викликають знову по«газовій справі»”, - написав О.ТУРЧИНОВ.

Він зауважив, що “мабуть, отримавши команду керівництва країни терміново передати справу до суду, в ГПУ негайно виконали наказ, але потім зрозуміли, що чогось не вистачає”. “Ну просто фізично не встигли вони дофабрикувати справу. Тому і продовжують в авральному порядку проводити допити опозиції. Сьогодні на 12.00 викликали НЕМИРЮ, на 15.00 - мене”, - додав він.