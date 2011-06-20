В Азарова кажуть, що гроші за аудит Тимошенко вже «відбили» в суді США

Уряд України не отримував жодних запитів від американської компанії Covington & Burling щодо матеріалів для перевірки фактів про нецільове використання коштів екс-прем'єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у заяві прес-служби Кабінету міністрів, наданій УНІАН.

“Уряд України не отримував жодних запитів від американських лобістів Юлії ТИМОШЕНКО – юридичної компанії Covington & Burling. Відповідно, жодних документів стосовно аудиту фінансово-господарської діяльності уряду ТИМОШЕНКО ця компанія не отримувала”, - йдеться у заяві.

В уряді зазначають, що таким чином, “невідомо, на чому ґрунтуються висновки і гучні заяви Covington & Burling”.

У заяві підкреслено, що «Кабінет міністрів у травні 2010 року уклав угоду на проведення міжнародного розслідування діянь уряду Ю.ТИМОШЕНКО з компанією Trout Cacheris. За цією угодою американські юристи отримали необхідні для розслідування документи щодо рішень і фінансово-господарської діяльності минулого уряду. Протягом півроку тривало ретельне дослідження фактів. За висновки, зроблені в ході аудиту, компанія Trout Cacheris несе юридичну відповідальність».

“Рішення американського суду щодо незаконної закупівлі урядом ТИМОШЕНКО вакцин (через ланцюг посередників, за завищеними цінами), відповідно до якого платникам податків в Україні буде повернено близько 90 мільйонів доларів, підтвердило об’єктивність розслідування, наявність неспростовної фактичної доказової бази”, - йдеться у заяві прес-служби уряду України.

Також у заяві зазначається, що гонорар юристів Trout Cacheris на порядки менший, ніж сума, яка за рішенням суду має бути повернена Україні. “І це результат тільки першого позову за результатами розслідування фінансово-господарської діяльності ТИМОШЕНКО”, - йдеться у документі.

“Уряд України неухильно дотримується правових норм і принципу об’єктивності у питанні визначення відповідальності за діяння чиновників - хоч минулої, хоч чинної влади - і тому виходить з переконання, що правові питання треба вирішувати в суді, у ході неупередженого розгляду фактів, на основі документальної доказової бази, а не на прес-конференціях”, - зазначено у заяві.

Як повідомляв УНІАН, американська юридична фірма Covington & Burling LLP та аудиторська компанія BDO 18 червня у доповіді заявили про відсутність жодних доказів правопорушень або корупції з боку колишнього голови уряду України Юлії ТИМОШЕНКО. У доповіді йдеться про неспроможність надати матеріали, які б підтвердили висновки, наведені у звіті Trout Cacheris, “що є абсолютно неприйнятним”.

"Без цих доказів результати розслідування, наведені у звіті Trout Cacheris свідчать на користь того, що звинувачення проти Юлії Тимошенко є політично-вмотивованими", - йдеться у прес-релізі компаній.