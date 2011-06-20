Луценко: міліціонерів завезли, щоб Ющенко їх нагородив, а я маю сісти?

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО просить суд допитати в якості свідків екс-президента Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра Миколу АЗАРОВА, екс-голову СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, колишнього тимчасового виконувача обов`язків міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА, голову Держмитслужби Ігоря КАЛЄТНІКА в рамках висунутих йому обвинувачень щодо незаконного святкування в палаці «Україна» Дня міліцій, оскільки ці особи свого часу також проводили подібні заходи.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням Ю.ЛУЦЕНКО звернувся до суду. Він зауважив, що святкування Дня міліції відбувалося за указом екс-президента України В.ЮЩЕНКА. Крім того, в матеріалах обвинувачення, як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, йому висуваються звинувачення щодо незаконних витрат на бензин, коли міліціонерів перевозили з вулиці Богомольця, де знаходиться МВС, на вулицю Банкову, де розташована Адміністрація Президента, щоб на той час глава держави В.ЮЩЕНКО, їх нагородив. «Тобто міліціонерів завезли, щоб В.ЮЩЕНКО їх нагородив, а я за це маю сісти?», - зазначив екс-міністр.