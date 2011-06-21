В обвинувальному висновку в справі Луценка - майже сотня свідків

Обвинувачений Сергій ТАРАСЕНКО, який фігурує у «справі Луценка», просить суд перенести засідання через відсутність свого адвоката.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням він звернувся сьогодні до суддів під час чергового судового засідання Печерського районного суду Києва.

Водночас екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО продемонстрував суддям список майже зі 100 свідків, які фігурують в обвинувальному висновку, наголосивши, що прізвища народного депутата Геннадія МОСКАЛЯ серед них немає, а тому його мусять залучити як адвоката.

Звертаючись до суду, Ю.ЛУЦЕНКО заявив: «Вчорашня відмова в залученні МОСКАЛЯ як адвоката є черговою брехнею прокуратури, яка намагалася ввести в оману суд з метою позбавити мене права на захист, а тому я вчергове прошу залучити Г.МОСКАЛЯ в якості мого адвоката».

На думку Ю.ЛУЦЕНКА, це клопотання можна розглянути за відсутності одного з адвокатів.

Суд пішов до нарадчої кімнати, щоб прийняти рішення з приводу перенесення засідання.