Більше 150 українців звели рахунки з життям через кредити

У ситуації, що склалася у сфері фінансових послуг після девальвації гривні, необхідно знайти компроміс між інтересами кредиторів, держави - як регулятора фінансових ринків, і позичальників. Про це заявила народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА на засіданні робочої групи з проблем неповернених валютних кредитів.

Згідно з даними, наведеним під час засідання робочої групи, обсяг проблемних кредитів у банківській системі вже перевищив 180 млрд. грн., повідомили УНІАН у прес-службі голови парламентського комітету.

«Десятки тисяч позичальників потрапили в становище, в якому вони позбавляються не лише взятого в кредит житла, але й усього майна. В цій ситуації необхідно детально розібратися й знайти компроміс між інтересами кредиторів; держави, як регулятора фінансових ринків; і позичальників», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На робочій групі виступили правозахисники, які узагальнили досвід юридичної практики з проблемних кредитів. На їхню думку, валютні кредити, іпотечні позики і молодіжні кредити нерідко видавалися банківськими установами з порушеннями чинного законодавства України.

Свою думку про проблему висловили представники громадських організацій із Харкова, Києва, Одеси, Луцька, Лисичанська і Кременчука. Вони навели численні приклади порушення прав позичальників із боку банків. За їхніми даними, банківські установи перед кризою форсували видачу саме валютних кредитів, що призвело до неможливості повернення коштів після обвалу гривні. В результаті, в Україні зафіксовано понад 150 випадків самогубств людей, яких неможливість повернути банківський кредит поставила в безвихідне становище.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, в ситуації, що склалася, необхідно розробити комплексний пакет заходів для захисту інтересів споживачів фінансових послуг, інформування громадян про їхні права в цій сфері, а також законодавчо врегулювати проблемні відносини у сфері іпотечного кредитування.

Зокрема, на засіданні робочої групи обговорювалося введення мораторію на виселення людей із квартир за борги.