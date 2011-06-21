Янукович висловив співчуття Медведєву

Президент України Віктор Янукович висловив співчуття Президентові Російської Федерації Дмитру Медведєву у зв’язку з катастрофою пасажирського літака. Про це повідомляє офіційний сайт глави держави. "В Україні з глибоким сумом сприйняли звістку про катастрофу російського пасажирського літака Ту-134, що сталася пізно увечері 20 червня цього року поблизу аеропорту міста Петрозаводськ. Від імені народу України та від мене особисто прошу Вас, шановний Дмитре Анатолійовичу, передати щирі співчуття рідним і близьким загиблих, а також побажання скорішого одужання всім постраждалим", – йдеться у співчутті Глави Української держави.

Нагадаємо, двоє громадян України загинули під час авіакатастрофи ТУ-134. У списку загиблих МНС Росії - Христина Оніщенко та Ваграм Симовян.

Літак Ту-134 авіакомпанії "РусЕйр", що здійснював чартерний рейс Москва – Петрозаводськ, розбився при підльоті до столиці Карелії, внаслідок чого загинули 44 людини.