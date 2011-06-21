Януковича у Страсбурзі зустріли плакатом «Не вірте йому!»

Сьогодні у Страсбурзі представники української діаспори та народні депутати від парламентських фракцій «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС зустріли пікетом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, який бере участь у сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Про це на своїй сторінці на Facebook повідомив народний депутат Володимир АР’ЄВ.

«Чотири депутати ВР з французькою та німецькою діаспорою - у Страсбурзі пікетуємо Раду Європи, де на Парламентській Асамблеї сьогодні виступає ЯНУКОВИЧ», - написав він.

Учасники акції протесту тримали у руках гасла: «Янукович, виконай резолюцію Європейського парламенту!», «Президент України вбиває демократію», «Ні політичним переслідуванням в Україні!».

Також люди демонстрували плакати з портретом В.ЯНУКОВИЧА з написами: «Припини брехати Європі!» і «Не вірте йому!».