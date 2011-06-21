«Євреям проти Гурвіца» радять сходити у Тюрму на Лонцького

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО переконаний, що уся інформація, що стосується можливих провокацій 22 червня, це «сценарій розколу України, який написаний в Кремлі і виконується провокаторами», а людям, які приїдуть завтра до Львова, потрібно провести екскурсію у Тюрмі на Лонцького.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», за його словами, «регіоналам» і комуністам варто припинити збурювати суспільство, натомість, наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, влада повинна почати вирішувати соціальні питання та зобов’язання хоча б перед ветеранами та дітьми війни.

Поряд з тим, В.НАЛИВАЙЧЕНКО вважає, що варто підтримати ті громадські ініціативи, які справді згадують жертв війни і відкривають правду. «Друга світова війна почалася ще в березні 1939 року, коли Карпатська Україна взяла удар Гітлера на себе. Після цього саме 1939 року «геніальним» полководцем Сталіним у війну проти Фінляндії була кинута 44-та українська дивізія, солдати якої замерзли без жодного пострілу. Десятки тисяч людей, які загинули в 1939 році, забуті. Зараз нам нав’язуть радянські міфи», - наголосив він.

На переконання В.НАЛИВАЙЧЕНКА, «нині треба думати про сьогодення, відкинути провокаторів і політиканів, особливо тих, що відповідають за злочини проти людства та наших дідів і батьків. Провокатори працюють на розкол країни і відвертають увагу від соціального захисту людей, бо права ветеранів - і УПА, і Другої світової - мають бути захищені вже зараз».

Також голова політради «Нашої України» прокоментував заяви так званого комітету «Євреї проти антисемітизму» та «Євреї проти Гурвіца», зазначивши: «Ми розділюємося не за національною ознакою. Ми всі – проти фашизму та ксенофобії. Ми всі живемо в одній країні. Однак, на жаль, ми розділені по-іншому – є люди, які не сприймають концтабори, вбивства, тортури, голодомори, геноциди, а є люди, їх дуже небагато, які мріють, що це відновиться, особливо в Україні».

Наміри згаданого комітету він назвав черговою провокацією і наголосив, що людям, які приїдуть до Львова, потрібно буде провести екскурсію до музею «Тюрма на Лонцького». «Вони повинні піти туди, щоб почути і побачити правду про тортури, яких зазнавали люди спочатку від нацистів, а потім від НКВС», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.