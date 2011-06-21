МЗС не коментує слова Лукашенка про «Україну на короткому повідку»

МЗС України не коментує висловлювання Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА про те, що Україна не хоче вступати до Митного союзу, оскільки Захід і США тримають її «на короткому повідку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Кожен має право висловлювати свої думки. Ми вже неодноразово казали про нашу позицію, яка стосується того, що для нас головним пріоритетом є питання європейської інтеграції, створення всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС», - сказав О.ДИКУСАРОВ, додавши, що свою позицію щодо Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану офіційний Киів уже також висловлював.

Як повідомляв УНІАН, Президент Білорусі О.ЛУКАШЕНКО заявив про відсутність підстав розраховувати на приєднання України до Митного союзу Білорусі, Казахстану і Росії.

"Але надія завжди вмирає останньою. Ми все ж таки хотіли б бачити Україну в Митному союзі", - сказав О.ЛУКАШЕНКО, додавши, що з цього питання думка білоруської сторони співпадає з позицією керівництва Росії.

Глава Білоруської держави відзначив, що у вирішенні питання про приєднання України до Митного союзу і Єдиного економічного простору є ряд об`єктивних і суб`єктивних чинників. На його думку, колишнє керівництво України "дуже далеко відвело країну від пострадянських інтеграційних процесів", до того ж Захід і Америка "тримають Україну, можна сказати, на короткому повідку".

"Україна зараз дотримується політики зони вільної торгівлі. Але Росія правильно ставить питання: а як же СОТ? Якщо обнулити мита за деякими товарами, то через Україну, як через чорну дірку, до Росії й до нас можуть піти товари з ЄС, із Заходу, і зруйнувати економічну стабільність", - заявив О.ЛУКАШЕНКО.

За його словами, у зв`язку з цим Білорусь відзначає необхідність введення групи вилучень з режиму зони вільної торгівлі, який формуватиметься в СНД, включаючи Україну.